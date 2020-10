Amalfi, è possibile prenotare le lampade straordinarie per la commemorazione dei defunti

Il Comune di Amalfi rende noto che “E’ possibile prenotare le lampade straordinarie in occasione della commemorazione dei defunti per i cimiteri di Amalfi centro, Vettica, Pogerola e Tovere.

Ecco di seguito i giorni in cui è possibile fare la prenotazione:

Presso i cimiteri di Amalfi Centro e Vettica

Da sabato 17 ottobre la prenotazione è possibile tutti i giorni di apertura dei cimiteri, dalle 8.00 alle 12.00.

Presso il Comune, in piazza Municipio

Martedì 20 e giovedì 22 ottobre dalle dalle 8.30 alle 14.00

Martedì 27 e giovedì 25 ottobre dalle 8.30 alle 14.00

Per velocizzare le operazioni, la Elettrolux s.a.s., società concessionaria del servizio, invita a fornire la posizione esatta del defunto per il quale si richiede la lampada votiva all’atto della richiesta. Per segnalazioni e/o chiarimenti: 081 8735337 – 0818796203 – Numero verde 800748738″.