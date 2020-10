Amalfi. Pescheria “Da Felice” chiusa precauzionalmente, ma il titolare è risultato “negativo” al test sierologico. Come tutti sanno la Pescheria “Da Felice” è una istituzione ad Amalfi e Cipriano una persona amata e benvoluta da tutti. Il suo post è segno indiscusso di grande serietà e professionalità. Francesco Cipriano , fra l’altro grande tifoso azzurro, è stato semplicemente in contatto con un positivo al coronavirus Covid-19 ( ma oramai quasi tutti noi anche in Costiera amalfitana ne abbiamo contattato qualcuno , ndr ) e ha chiuso per un eccesso di prudenza e amore per i suoi clienti il tempo necessario per il risultato del tampone

Buonasera a tutti. Essendo entrato in contatto con una persona positiva, sono in attesa di effettuare il tampone (il sierologico è già risultato negativo stamattina). In via precauzionale, quindi, vi informo che la pescheria “da Felice” rimarrà temporaneamente chiusa per ritornare presto più forti di prima.