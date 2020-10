Amalfi, nuovo caso di positività al Covid. Il sindaco Daniele Milano in diretta facebook parla alla popolazione

Amalfi. Ci giunge notizia di un nuovo caso di positività al covid all’interno del Comune. Si tratta di un uomo che nei giorni scorsi ha deciso di sottoporsi al tampone in un laboratorio privato. Il Comune è impegnato a ricostruire la rete dei contatti diretti dell’uomo. Parallelamente, si sta cercando di risalire anche ai contatti avuti dalla donna anziana morta per Covid.

Sono attualmente 3 i casi accertati di positività ad Amalfi (compresa la signora deceduta). Una situazione che sta diventando difficile da gestire , sopratutto fra Minori e Maiori, dove Positanonews in tempi non sospetti aveva cercato di avvisare la popolazione dell’incremento dei casi ricevendo solo attacchi mentre volevamo solo aiutare i cittadini , le nostre fonti, purtroppo, erano molto attendibili a quanto pare.

Non siamo per niente contenti di avere ragione, il problema in Costiera amalfitana esiste e va affrontato, nessuno ne esente, neanche chi ha pochi casi come Cetara, Positano, Praiano e ora Amalfi , dopo i casi anche di Agerola. Ricordiamo che si va verso il lockdown in Campania, già fra le province di Napoli e Salerno non si può andare e c’è il coprifuoco.

Il sindaco Daniele Milano in diretta facebook parla alla popolazione.

“E’ il momento di tenere alta la guardia – ha detto il sindaco Daniele Milano -, stiamo tracciando i contatti ”

