Amalfi nomina la giunta e consiglieri: primo comune a delegare per il PEBA

E’ stata recentemente comunicata la giunta comunale di Amalfi in seguito alle elezioni amministrative che hanno visto la riconferma – per soli due voti – del sindaco Daniele Milano,

La grande novità di questa nuova giunta Milano riguarda la delega a Francesca Gargano, assessore con deleghe a Politiche Sociale e dell’Infanzia, Scuola ed istruzione, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche.

Si tratta del primo comune della costiera amalfitana – e tra i primi in Italia – ad adottare provvedimenti simili nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche che, nel 2020, non hanno diritto di esistere e limitare il cittadino diversamente abile.

Intanto, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e ieri, ecco la nuova giunta comunale di Amalfi e le deleghe ai relativi consiglieri.

– Matteo Bottone, Vicesindaco e Assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Efficientamento energetico, Cimiteri, Demanio

– Francesca Gargano, Assessore con deleghe a Politiche Sociali e dell’Infanzia, Scuola ed Istruzione, Piano Eliminazione barriere architettoniche

– Enza Cobalto, Assessore con deleghe a Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni

– Francesco De Riso, Assessore extraconsiliare con deleghe a Protezione Civile, Viabilità e Vigilanza, Contenzioso, Impianti sportivi e sentieri

Ai sensi dello Statuto Comunale, ai Consiglieri comunali sono state conferite le seguenti deleghe:

– Ilaria Cuomo, Ambiente ed Igiene, Educazione Ambientale ed Ecologia, Piano Arredi, Sport

– Alfonso Apicella, Manutenzione del Territorio e del Patrimonio Comunale

– Antonietta Amatruda, Agricoltura e Artigianato, Viabilità alternativa al Centro Storico

– Giorgio Stancati, Cittadinanza Digitale, Partecipazione, Sanità e Politiche della Salute

– Massimo Malet, Commercio e imprese, Sviluppo del Porto, Politiche Economiche e Servizi Pubblici

Rimangono di competenza del Sindaco tutte le altre deleghe non specificate in precedenza ed in particolare: Bilancio, Comunicazione, Sviluppo Turistico, Organizzazione della P.A.

Nell’esercizio delle altre deleghe il Sindaco sarà coadiuvato da Consiglieri politici che forniranno, a titolo gratuito, supporto consulenziale e assistenza tecnico-politica, oltre che – all’occorrenza – la rappresentanza presso tavoli istituzionali pubblici e privati:

– Salvatore Fusco, in materia di Mobilità sostenibile, Urbanistica e Smart city

– Vincenzo Oddo, in materia di Verde e decoro pubblico, Tutela degli Animali

– Simone Lucibello, in materia di Politiche Giovanili, Toponomastica, Storia Locale, Unesco

– Giusy Coppola, in materia di Promozione del Territorio

Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha provveduto ad eleggere la nuova Commissione Elettorale composta da Alfonso APICELLA, Giorgio STANCATI, Gianluca LAUDANO (Membri effettivi) Massimo MALET, Francesca BALESTRA (Membri Supplenti).

I gruppi consiliari di maggioranza e minoranza infine hanno comunicato i loro Capigruppo: Giorgio STANCATI (Liberi), Alfonso DEL PIZZO (Amalfi Rinasce).