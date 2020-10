Amalfi Mobilità, parla l’amministratore Antonio Vuolo: “E’ tutto sotto controllo”

Amalfi. Positanonews ha avuto modo di intervistare Antonio Vuolo, amministratore unico di Amalfi mobilità, per fare luce su quanto successo negli ultimi giorni. “La situazione è sotto controllo”, ha garantito Vuolo. Al momento, all’interno della sua azienda risulta positivo un solo dipendente, che risiede ad Atrani.

Il collega che è stato a stretto contatto con il positivo è già in isolamento e all’inizio della prossima settimana procederà con il tampone. Per una maggiore sicurezza e tutela, Vuolo ha disposto un ulteriore screening a tutti i suoi dipendenti in programma lunedì pomeriggio.

Diciamo ulteriore perché già la scorsa settimana l’amministratore ha sottoposto a test sierologico il suo personale. Le analisi hanno rilevato delle anomalie in 3 test. I soggetti interessati, una volta sottoposti al tampone, sono risultati negativi. Un encomio a Vuolo per come sta gestendo la situazione.