Amalfi, l’orgoglio della Pasticceria Pansa: “Resistiamo fino a quando non ci chiudono”

Amalfi resiste alla seconda ondata di covid-19, e lo fa anche la Pasticceria Pansa nonostante i divieti e le limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm del Governo Conte per arginare la risalita dei contagi in tutta la nazione. Pasticcieri dal 1830 con cinque generazioni, i Pansa proseguono imperterriti nella propria attività, con la passione e dedizione che da sempre li contraddistingue.

Fin quando non ci chiudono noi resistiamo. Rimaniamo aperti per noi stessi, per i nostri collaboratori, per dare un servizio e un segnale di vita. Non ci arrendiamo – ha dichiarato Nicola Pansa con immenso orgoglio.

Un esempio da imitare, quello dei Pansa, che da veri imprenditori dimostrano immenso coraggio e solidarietà, oltre che un messaggio di speranza per le famiglie dei propri dipendenti che potranno ancora contare su uno stipendio. Alla signora Carla Pansa con i figli Andrea, Nicola e Marilla, è affidato il gravoso ma gratificante compito di traghettare la storica pasticceria di famiglia verso il prestigioso traguardo dei due secoli di attività.