Amalfi, incarico di reggenza al Liceo “Marini-Gioia”: preside Hutter “Non voglio essere complice”

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la Dott.ssa Luisa Franzese, proprio oggi ha pubblicato un avviso di disponibilità di incarico aggiuntivo di reggenza su posto di incarico nominale: Liceo “Antonio Genovesi”, su posto temporaneamente disponibile: I.I.S. “Marini Gioia”.

La preside del liceo, Solange Hutter, è reduce da una battaglia portata avanti fino a Roma alla manifestazione dei “No mask”. Probabilmente è stato proprio questo il fattore determinante, vista la sua incompatibilità con il modello di scuola che il Governo ha tentato di inculcare e in una intervista esclusiva a Positanonews aveva detto che non voleva contribuire a queste scelte.

“Sono in Aspettativa per adesso. Non intendo essere complice di questo scempio” Ha detto a Positanonews

Una richiesta di aspettativa della preside. Intanto, il posto vacante al Liceo Marini-Gioia, come specificato nella nota, è disponibile fino al 19 dicembre 2020.