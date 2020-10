Amalfi, incarico di reggenza al Liceo “Marini-Gioia”: Giovanni Russo sostituirà la Hutter

Sono in Aspettativa per adesso. Non intendo essere complice di questo scempio – aveva dichiarato la preside Solange Hutter a Positanonews, alla notizia dell’incarico di reggenza al Liceo Marini-Gioia.

Ora arriva una nuova svolta per la vicenda, in seguito all’avviso pubblicato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la Dott.ssa Luisa Franzese, sarà il Professore Giovanni Russo a sostituire la preside Solange Hutter.

Il Prof. Giovanni Russo, tra l’altro, oltre ad essere un docente del Dipartimento Umanistico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Preside al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “S. Cantone” di Pomigliano d’Arco, ricopre anche il ruolo di consigliere comunale.