Amalfi. Il sindaco Milano “Altri 4 positivi, il totale è di 7. Avviata la ricostruzione dei contatti, che devono rimanere a casa”

Amalfi ( Salerno ) . Con la consueta comunicazione serale il sindaco Daniele Milano ha comunicato con un post la situazione del coronavirus Covid – 19 nel capoluogo della Costiera amalfitana

Dai 24 tamponi fatti lunedì emergono ulteriori quattro positivi ad #Amalfi, per cui è già stata avviata la ricostruzione dei contatti:

– 2 familiari conviventi di uno dei positivi già accertati;

– 1 adolescente, asintomatico, per contatti esterni al territorio;

– 1 persona di mezza età che ha manifestato lievi sintomi;

Il totale al momento è di 7 residenti positivi (di cui uno non presente sul territorio). Nove tamponi dei 24 hanno dato esito negativo, restiamo in attesa di conoscere il risultato dei rimanenti undici.

Proprio oggi noi di Positanonews abbiamo incontrato il sindaco al lavoro con il COC e ha sottolineato che “Chi è stato in contatto deve rimanere in ogni caso dieci giorni a casa e solo dopo i dieci giorni, se l’esito del tampone è negativo, può uscire in circolazione…”

Ma ascoltate integralmente la video intervista.