Costiera amalfitana. Al via la diretta dei volontari della P.A. Millenium Amalfi Onlus, che portano avanti la campagna “Io non rischio” per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile. L’evento, iniziato questa mattina dell’ 11 ottobre alle 8:00, si terrà fino alle 19:00 nella piazza digitale (diretta in basso).

Io non rischio, è una campagna di comunicazione che promuove la resilienza. Nell’ambito della protezione civile, la resilienza di una comunità viene definita come la sua capacità di affrontare gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata. Abbiamo adesso l’occasione di dimostrare l’esattezza di questa definizione accogliendo la sfida del cambiamento e della trasformazione, conciliando la necessità del distanziamento imposto dalla pandemia con l’importanza del continuare, sempre più, a partecipare, incontrarci e condividere esperienze e informazioni.