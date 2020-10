Amalfi, determina per i lavori al costone in via Annunziatella: il disappunto di Laudano

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano – fresco di riconferma dalle elezioni amministrative – proprio ieri ha firmato la determina n. 374 con la quale viene affidato servizio di progettazione, coordinamento per lasicurezza e direzione lavori per attività di disgaggio e manutenzione del costone Annunziatella, al professionista geol. Raimondo Esposito.

Un provvedimento senza dubbio da apprezzare e per il quale l’amministrazione è già al lavoro ma, ovviamente, non sono mancate le critiche e il disappunto, che in questo caso giunge dal consigliere di minoranza Gianluca Laudano.

Dalla determina si evince che l’ufficio tecnico dichiara che occorre intervenire solo su una zona ben precisa – scrive il consigliere. Le foto che vi mostrerò (scattate ieri in mia assenza perché da qualche giorno la salute non mi assiste), dimostrano il contrario (tutto il costone deve essere ripulito fino alla scala denominata via Annunziatella) e lo sto affermando da un anno e le pietre continuano a cadere incessantemente.

Cari amalfitani a casa vostra sostituireste il solaio o continuereste a fare toppe spendendo 10 volte tanto? – aggiunge Laudano. Come mai viene nominato un altro tecnico senza che la vecchia impresa pur essendo pagata non ha risolto minimamente i problemi. Invito tutti i consiglieri in particolare modo i nuovi ed il neo Assessore De riso in qualità di delegato alla viabilità, a constatare ciò che affermò, e per l’ennesima volta vi sollecito a ragionare, le pietre non avvertono e chiunque può trovarsi al punto sbagliato al momento sbagliato.

Stiamo facendo diventare un costone il pozzo di San Patrizio – conclude il consigliere di minoranza – (mi riservo da qui a qualche giorno di scrivere dettagliatamente).