Amalfi, arriva un finanziamento per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della scuola di piazza Spirito Santo

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica che il Comune da lui amministrato ha ottenuto un finanziamento di 157.000 euro per la progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola di piazza Spirito Santo. Un bel risultato per il Comune della costiera amalfitana.