Amalfi ( Salerno ) . Il sindaco Daniele Milano in diretta facebook con i cittadini annuncia un nuovo caso al coronavirus Covid-19 , ma non vi sono problemi di tracciamento “Da nove giorni non è sul territorio”, inoltre una buona notizia per i mercatali “IL mercato domani aprirà in sicurezza con misurazione temperatura, divieto di assembramenti e vigilanza grazie alla PM, alla Guardia Costiera e alla Millenium.”

Si ai cimiteri aperti con orario prolungato a partire da domani per non creare assembramenti con distribuzione gel all’ingresso ed invito ad usare mascherine e guanti

Orari cimiteri: dal 28 al 31 Ottobre dalle 8 alle 17

1 e 2 Novembre dalle 8 alle 19 Invito ad utilizzare tutti i DPI e ad osservare il distanziamento

Daniele Milano chiude così “siamo in emergenza ma la vera sfida è garantire la continuità dei servizi essenziali”

