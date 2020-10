Amalfi. All’istituto Marini-Gioia domani riprenderanno regolarmente le lezioni in didattica a distanza. Domani 17 ottobre 2020 le lezioni riprenderanno regolarmente in didattica a distanza. Tutti gli alunni, secondo il proprio orario, dovranno collegarsi alla propria classe, dopo essersi autenticati come utenti @marinigioia.it, attraverso i link recuperabili nella sezione “Ritorniamo a scuola / Indirizzi DID” del sito istituzionale (http://www.marinigioia.edu.it/…/11…/191-indirizzi-d-i-d). A partire da lunedì 19 ottobre le lezioni avverranno secondo un orario provvisorio che sarà pubblicato nella giornata di domenica 18 ottobre.

Si riporta il testo della circolare emessa in data odierna:

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

A TUTTI I DOCENTI

SEDE LICEI – Amalfi – Atrani

SEDE ITE – Turismo Amalfi

SEDE ITE – Turismo Minori

SEDE ITE – Turismo Vietri

All’ALBO PRETORIO ON LINE

Al REGISTRO ELETTRONICO – BACHECA

Amalfi, 16 ottobre 2020

Oggetto: Didattica a Distanza ai sensi dell’Ordinanza Regionale 79 del 15.10.2020

In riferimento all’Ordinanza Regionale n° 79 del 15.10.2020, in cui si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 al 30 ottobre c.a., si rende noto che:

A partire da sabato 17 e fino a venerdì 30 ottobre le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità on line. Le classi già in DID proseguiranno normalmente secondo le procedure già attivate. Per le classi che fino ad ora hanno frequentato esclusivamente in presenza, sono attivati nella sezione “Rientriamo a scuola / Indirizzi DID” i link per il collegamento. Tutti gli alunni, ogni giorno, dovranno preventivamente autenticarsi come utenti @marinigioia, accedendo in primo luogo alla pagina www.google.it ; successivamente dovranno collegarsi con il sito istituzionale www.marinigioia.edu.it , raggiungere la pagina “Indirizzi did” ( https://www.marinigioia.edu.it/…/191-indirizzi-d-i-d ) e poi cliccare sul nome della propria classe. Uno specifico tutorial video verrà pubblicato a breve sulla home page dell’Istituto.

Per quanto concerne l’orario delle lezioni, resta valido, per la giornata di sabato 17 ottobre, quello settimanale già in essere. A partire da lunedì 19 ottobre entrerà in vigore un nuovo orario provvisorio, la cui pubblicazione avverrà entro la giornata di domenica 18 ottobre. La scansione oraria sarà di 45 minuti, seguiti da 15 minuti di pausa, per permettere agli alunni un fisiologico riposo ai sensi delle indicazioni ministeriali sulla didattica a distanza.

La frequenza in modalità a distanza è obbligatoria e dovrà avvenire ai sensi di quanto disposto dal regolamento di Istituto ( https://www.marinigioia.edu.it/ind…/l-istituto/regolamenti ). Le assenze e i ritardi verranno registrati sul registro elettronico. In caso di malfunzionamenti momentanei e imprevisti legati alle connessioni domestiche, che impediscano la partecipazione attiva alle lezioni, le famiglie potranno, alla fine del periodo di dad, presentare idonea dichiarazione al fine di decurtare le ore di assenze dal monte orario annuale. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il giorno e l’orario preciso del mancato collegamento.

Non essendo ancora possibile l’adozione di un orario definitivo, per la mancata nomina di alcuni docenti da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale, non tutti i professori potranno svolgere la totalità delle ore frontali previste dal proprio orario di servizio. In tal caso gli stessi, per le ore frontali non svolte, procederanno in autonomia a mettere in campo azioni didattiche asincrone (videolezioni registrate, audiolezioni, approfondimenti, esercitazioni attraverso google moduli o altro, attività di recupero o potenziamento, e ogni altro intervento ritenuto opportuno). Tali attività dovranno essere certificate attraverso relazione scritta, alla fine del periodo di didattica a distanza.

Per quanto riguarda le attività dei docenti potenziatori, si rimanda a quanto sarà deliberato in sede collegiale.