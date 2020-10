Amalfi, accuse alla preside Hutter: Carabinieri e Polizia Municipale al Liceo Marini-Gioia

Ormai è nota a tutti la contrarietà della preside del Liceo Marini-Gioia, Solange Hutter, nei confronti dei dispositivi di protezione come la mascherina, ma ciò non preclude il fatto che la dirigente si rifiuti di indossarla sul luogo di lavoro.

A tal proposito, questa mattina i carabinieri di Amalfi ci confermano di un intervento presso il Liceo Marini-Gioia con la collaborazione della Polizia Municipale, al fine di assicurarsi che tutto si svolgesse secondo le norme dettate dal Ministero dell’Istruzione. Il suddetto intervento dei militari si è reso necessario in seguito alla segnalazione da parte di alcuni genitori che accusavano la dirigente di non indossare il corretto dispositivo di protezione.

Tutto negativo, dunque, dal controllo delle forze dell’ordine al Liceo Marini-Gioia. Non si può far altro che congratularsi con la dirigente e i docenti – oltre che la serietà degli alunni – per come si sta gestendo l’emergenza sanitaria, perseverando sul voler proseguire con le lezioni in classe nel totale rispetto del protocollo.