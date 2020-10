Alloggi diversi tra Napoli e Az. Ecco il programma dei due club

Napoli ed AZ si incroceranno domani sul campo del San Paolo, a meno che le cose non dovessero cambiare in queste ore con l’intervento dell’ASL. Al momento, però, la partita si gioca regolarmente e la squadra olandese è in partenza verso l’Italia. Il Corriere del Mezzogiorno chiarisce quelli che saranno i prossimi passi dei due club in vista del match: “La formazione olandese sarà in ritiro al Britannique, il Napoli si radunerà invece domani all’Hotel Palazzo Caracciolo”.