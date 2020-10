Ventidue squadre, diciannove qui di diritto perché facenti parte della noblesse (in alcuni casi decaduta e squattrinata)del World Tour, tre (italiane) invitate dagli organizzatori per gratificare un movimento azzurro di base che fatica a tenere il passo. Come faticheranno i corridori di Bardiani, Androni e Vini Zabù, molti giovani, con poca esperienza e poche corse nelle gambe in una prova dura come il Giro 2020.

Al via il Giro d’Italia: le squadre, il percorso ed i favoriti. Ha 28,6 anni, è alto un metro e 80 e pesa (beato lui) soltanto 67,1 chili. È il «corridore medio» che domani, dalle 13 e 15 in poi, si tufferà dalla Cattedrale di Monreale (meraviglia) verso il centro di Palermo cavalcando una spaziale bici da cronometro per iniziare quell’avventura lunga 3.498 chilometri che si chiama Giro d’Italia. Usciti dagli alberghi-bolla che li ospitano tra Mondello e Isola delle Femmine, i 176 eroi del Giro hanno sfilato (pochi e ben distanziati gli spettatori) su un palcoscenico che nessun’altra corsa al mondo può permettersi: le 36 colonne del Tempio Grande di Segesta dove gli otto della canadese Ef si sono presentati con nuove divise, più da skateboarder che da corridori, scandalizzando i puristi.

«Bellissimo partire dalla Sicilia, stranissimo farlo a ottobre quando di solito ci prepariamo ad andare in vacanza», ha esternato Vincenzo Nibalinella conferenza stampa della sua Trek-Segafredo, virtuale come tutto quello che succederà nelle prossime tre settimane tranne, ovviamente, la fatica. Il Giro ha schivato l’ultima trappola Covid prima del via con l’Astana di Jakob Fuglsang (uno dei grandi favoriti per la vittoria finale) che ha sostituito all’ultimo secondo Yuriy Natarov e Vadim Pronskiy che erano stati in contatto con un compagno positivo. I sostituti (Contreras e Gregaard) sono arrivati direttamente dalle Ardenne dove stavano per sfidare le cotes della Liegi. C’è, invece, Giulio Ciccone, lo scudiero di Nibali che il Covid l’ha digerito da qualche settimana. In caso di positività in corsa, verranno isolati solo gli interessati e la squadra proseguirà la gara.