Al Giro d’Italia vince un Dieguito

Vince Diego al Giro d’ Italia. Non è il re del calcio ma è Diego Ulissi. Nella tappa che va da Cervia a Monselice (192 km).il ciclista di (Cecina, vince in volata anzi al fotofinish battendo la maglia rosa, il portoghese Almeidra. Ulissi dopo aver tirato dal 23 Km in poi ha portato il gruppo dove era presente la maglia rosa fino alla fine dando prova di resistenza. Nella sua volata finale c’ è tutta l’esplosività del campione. La maglia rosa ha dato prova di resistenza e forza distanziando tutti i rivali. Completano il podio Joao Almeida e l’austriaco Patrick Konrad in volata. La maglia rosa resta nelle mani proprio di Almeida. Il portoghese della Deceuninck-Quick Step, leader dalla terza tappa, aumenta il vantaggio nei confronti dei diretti rivali grazie all’abbuono. Convincente la tappa di Vincenzo Nibali, sempre molto reattivo, che non ha lasciato mai la ruota di Almeida nei momenti più caldi della corsa. Domani in programma la quattordicesima tappa del Giro d’Italia. Si tratta del cronometro individuale da Conegliano a Valdobbiadene al termine di 34.1 chilometri: breve frazione caratterizzata da tanti saliscendi e un Gpm di quarta categoria in avvio. Una giornata che potrebbe stravolgere le gerarchie dei big in ottica classifica generale.