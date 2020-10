Agnelli fa ridere la casa di Sky

Ilarità in casa Sky quando Agnelli ha risposto ad una domanda su De Laurentiis , in particolarità se il presidente del Napoli gli avesse telefonato o meno. Ecco le sue parole “Mi ha scritto un messaggio. Io gli ho scritto che la Juventus, come sempre, si attiene alle regole. Questa è stata la comunicazione tra me e De Laurentiis”. Il passaggio sulle regole rispettate chiaramente è diventato subito bersaglio sui social viste le tante sentenze non rispettate, a partire naturalmente dal numero di Scudetti rivendicati ed esposti allo Stadium.