Agerola. Uomo di 70 anni ricoverato con il Covid all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, qui perchè Castellammare e Vico chiusi

Agerola , Costiera amalfitana . Uomo di 70 anni ricoverato con il Covid all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. L’uomo è arrivato autonomamente, da Agerola, il 118 va a Castellammare non a Castiglione, ma sia l’ospedale di Castellammare di Stabia che di Vico Equense non hanno più il Pronto Soccorso e o si arrivava a Napoli, col rischio comunque di non essere ricoverati, o si veniva in Costiera amalfitana. Per ora è ancora a Castiglione e questo la dice lunga sulla situazione generale nel plesso ospedaliero della Costiera amalfitana . Dopo il tampone , dal quale è risultato positivo al coronavirus Covid-19 , come da protocollo , doveva essere trasferito subito nei reparti Covid a Salerno. Oramai sono tanti i positivi al Coronavirus Covid-19 che arrivano nella struttura sanitaria, ma che stia tutto implodendo in Campania lo si è visto anche da questo caso, la chiusura di Vico e dell’ospedale stabiese punto di riferimento dei Monti Lattari non fa altro che peggiorare la situazione di tutto il circondario.