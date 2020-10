Agerola: un cittadino guarito dal covid-19, ma un nuovo positivo asintomatico

COVID-19 – Un cittadino guarito e un nuovo caso positivo ad Agerola. Ecco cosa scrive l’amministrazione comunale con tanto di bollettino.

In data odierna registriamo due notizie in merito alla situazione epidemiologica sul nostro territorio.

L’Asl Napoli 3 Sud ha prodotto un nuovo attestato di guarigione per un nostro concittadino. Termina anche per lui l’obbligo di quarantena. Registriamo al momento un totale di 12 cittadini guariti.

Nello stesso tempo con comunicazione ufficiale trasmessa dall’Asl Napoli3 Sud, registriamo un nuovo caso positivo, in quanto contatto stretto di un caso positivo confermato nei giorni scorsi. Il nostro concittadino è asintomatico, è in buone condizioni di salute ed è in quarantena da sabato 10 ottobre. Nel rispetto di tutte le procedure, è stata ricostruita la rete dei contatti. Al momento 11 sono i casi positivi ad Agerola, ai quali – oltre a garantire la necessaria assistenza – auguriamo una pronta guarigione.