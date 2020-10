Agerola. Uffici comunali chiusi fino al 3 novembre per attività di sanificazione straordinaria

COVID-19: CHIUSURA UFFICI COMUNALI FINO AL 3 NOVEMBRE PER ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Saranno garantiti i servizi essenziali di polizia locale, protezione civile nonché il servizio cimiteriale, per le attività da rendere al di fuori della sede municipale

Come molti di voi già sapranno, il caso di positività registrato è quello del Sindaco Luca Mascolo, che fortunatamente si trova in una condizione di asintomaticità. Probabilmente non avrebbe scoperto la sua positività, in assenza di sintomi o contatti diretti con casi positivi accertati, se precauzionalmente non avesse deciso, nell’ultimo periodo, di sottoporsi volontariamente a tampone con cadenza settimanale.

Sempre in trincea, sempre in prima linea fin dall’inizio dell’emergenza il primo cittadino non si è mai tirato indietro per il bene della sua comunità.

Purtroppo questo è un nemico subdolo e vigliacco che non risparmia nessuno, nemmeno chi ha rispettato con rigore le indicazioni sanitarie relative al distanziamento, all’indossare la mascherina e all’igiene delle mani.

La battaglia è dura, ma non bisogna cedere alla paura. Questo è il momento dell’unità e della solidarietà. Restiamo uniti in questo momento così delicato. Insieme riconquisteremo il futuro