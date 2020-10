Agerola. Segnalati due presunti truffatori Enel

Agerola ( Napoli ) . “Attenzione ci sono 2 probabili truffatori enel in giro con tanto di cartellino e abito elegante blu, vogliono sapere il codice cliente, mandateli via.” Questo il messaggio sul social network Facebook Nella cittadina dei Monti Lattari sulla Costiera amalfitana è psicosi, i due sono stati visti a Bomerano e Via Villani. Inutile dire che di questi tempi con la crisi economica dovuta al Covid bisogna stare ancora più attenti alle truffe. L’Enel , ovviamente, non c’entra nulla, ma il libero mercato si purtroppo.