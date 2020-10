Agerola. Prove di coalizione per il post Mascolo. Impazza il toto candidati in vista delle prossime elezioni comunali del 2021. Esaurita la campagna elettorale per le Regionali, ad Agerola tutte le forze politiche sono già interamente proiettate verso l’obiettivo delle Comunali. In particolare, la macchina elettorale si è messa in moto all’interno del gruppo di maggioranza Nuovamente Agerola, chiamato nelle prossime settimane a designare il successore del sindaco uscente Luca Mascolo, non ricandidabile in quanto al suo secondo mandato consecutivo. I rumors parlano di un ballottaggio tutto interno al Partito Democratico tra Tommaso Naclerio (attuale consigliere con delega al Turismo) e l’assessore Matteo Ruocco, fedelissimo di Mascolo. L’obiettivo sarà quello di individuare un nome che possa unire tutte le componenti della maggioranza uscente, per presentarsi uniti al test elettorale. Prove di unità anche nel gruppo di opposizione, particolarmente attivo anche nelle scorse Regionali. Il nome al momento più accreditato per la leadership resta quello di Giancarlo Panariello, ma i nomi sul tavolo della minoranza sono diversi. Al momento, l’obiettivo primario è quello di ritrovare l’unità per tornare competitivi.

Fonte Metropolis