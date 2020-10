Agerola. Misure di contenimento della diffusione del virus in occasione della commemorazione dei defunti: niente celebrazioni religiose in cimitero. COVID-19: Misure di contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale in occasione della commemorazione dei defunti Alla luce delle ultime misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 ed in considerazione del mutato quadro del contagio che, nella cosiddetta seconda ondata ha colpito anche il nostro territorio il sindaco Luca Mascolo ha emanato l’Ordinanza n. 105 del 2020 “Misure di contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti”

Dal 31 ottobre al 2 novembre è in vigore su tutto il territorio comunale

– il divieto di svolgimento all’interno del Cimitero comunale di celebrazioni religiose o funzioni che possano creare forme spontanee di assembramento, fatta eccezione per la benedizione solenne delle tombe e deposizione della corona di fiori al Sacrario dei caduti in guerra nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza

– il divieto di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale all’interno del cimitero e nelle aree

esterne adiacenti lo stesso

– il divieto di accesso al cimitero per coloro che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°

– l’obbligo di indossare in tutta l’area cimiteriale, interna ed esterna, dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro

Inoltre

– l’accesso al cimitero dovrà avvenire in modo dilazionato al fine di assicurare la presenza contemporanea di un numero non superiore a cinquanta persone e per una permanenza di quindici minuti per ciascun turno

– il cimitero osserverà il seguente orario di apertura

SABATO 31 OTTOBRE

8.30/12.20 e 15:00/16.50

DOMENICA 1 e LUNEDI’ 2 NOVEMBRE con orario continuativo dalle 8.30 alle 19.00