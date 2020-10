Agerola, già si parla di elezioni: pronta l’alleanza Pisacane-Milo?

Già si parla di elezioni e alleanze per le comunali 2021 ad Agerola, che vedrà la sostituzione del sindaco uscente Luca Mascolo alla fine del suo secondo mandato e, dunque, non ricandidabile. Tutti i dettagli dei prossimi sviluppi interessanti per l’ex sindaco Michele Pisacane e Antonio Milo, nell’articolo di Carlo Cafiero per Metropolis.

Gli sherpa dei due schieramenti starebbero adesso dialogando, con l’obiettivo di riunire le forze e contendere la vittoria al gruppo di maggioranza uscente. Oltre ai gruppi di Milo e Pisacane, farà parte dell’alleanza anche la civica Agerola Nostra, di ispirazione leghista, che vede tra i principali esponenti l’avvocato Catello Di Capua. Lo stesso Di Capua del resto, insieme alla consigliera di minoranza Lucia Naclerio, hanno organizzato durante la scorsa campagna elettorale per le Regionali, un incontro con Stefano Caldoro e la candidata della Lega Tina Donnarumma. Per quanto riguarda i nomi per la leadership, resta in campo l’ipotesi di Giancarlo Panariello, attuale consigliere di opposizione del gruppo Per Agerola.

Lavori in corso anche sul versante della maggioranza. Il nome del candidato sindaco dovrebbe comunque uscire dall’attuale amministrazione.

Sono tre le opzioni al momento sul tavolo della civica Nuovamente Agerola: in pole sembra esserci Tommaso Naclerio (consigliere con delega al Turismo), ma restano in campo anche le ipotesi Matteo Ruocco (assessore ai Lavori Pubblici dell’attuale giunta e fedelissimo di Mascolo) e del vicesindaco Andrea Buonocore, candidato più votato alle scorse Comunali con circa 1100 preferenze.