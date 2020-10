Agerola. Auto incendiata: “parlano” le immagini. Il raid incendiario in via Tuoro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. A chiudere il cerchio sulla vendetta di fuoco potrebbero essere, a breve, i frame recuperati dai carabinieri impegnati alla ricostruzione della notte di fiamme nella frazione di San Lazzaro.

Sembrerebbe essere accertata la vendetta in seguito ad una lite avuta nei giorni scorsi con qualche residente della zona, o meglio con qualche familiare.

Un incendio che era stato appiccato, nella tarda serata tra giovedì e venerdì, a un’auto di marca Golf di proprietà di un 36enne autotrasportatore agerolese. Tutto si è consumato nella zona di via Tuoro e nel raid incendiario è stata danneggiata anche una Mercedes Classe A, appartenente ad un cittadino straniero residente ad Agerola ed estraneo ai fatti. Gli inquirenti hanno immediatamente acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza attive sul territorio e presto potrebbero risalire al colpevole. L’obiettivo è quello di avere quanti più particolari possibili per ricostruire con maggiore certezza quanto accaduto nel cuore della notte. Le automobili danneggiate sono state lasciate per diverse ore in prossimità di un’abitazione di via Antonio Coppola in attesa di ulteriori accertamenti dalle forze dell’ordine.

Fonte Metropolis