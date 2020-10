Agerola, ancora un caso di positività al Coronavirus. Ma si registra anche la guarigione di un cittadino

Agerola. Con un post sulla pagina Facebook del Comune, si comunica che: “L’Asl Napoli 3 Sud ha prodotto un nuovo attestato di guarigione per un nostro concittadino. Termina anche per lui l’obbligo di quarantena. Registriamo al momento un totale di 11 cittadini guariti. Nello stesso tempo con comunicazione ufficiale trasmessa dall’Asl Napoli 3 Sud, registriamo un nuovo caso positivo, in quanto contatto stretto di un caso positivo confermato nei giorni scorsi. Il nostro concittadino è asintomatico, è in buone condizioni di salute ed è in quarantena da giovedì 8 ottobre. Nel rispetto di tutte le procedure, è stata ricostruita la rete dei contatti. Al momento 6 sono i casi positivi ad Agerola, ai quali – oltre a garantire la necessaria assistenza – auguriamo una pronta guarigione.

Continuiamo a tenere alta la guardia. Si raccomanda il rispetto delle tre misure di precauzione: uso della mascherina anche all’aperto per l’intero arco della giornata, distanziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani.

Non smetteremo di raccomandare l’app Immuni. Scaricarla sul proprio cellulare significa controllare l’andamento del virus ed essere avvertiti in modo anonimo di eventuali contatti prolungati con un soggetto positivo”.