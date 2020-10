Agerola, abuso d’ufficio. Assolto il tecnico Giovanni Milano

Agerola (Costiera amalfitana). Non si arrestano le polemiche sulla vicenda che, appena pochi giorni fa, ha portato all’assoluzione di Giovanni Milano (dirigente dell’ufficio tecnico agerolese) dall’accusa di abuso d’ufficio. Oggi Metropolis ha dedicato un articolo alla vicenda, che riportiamo. Le parti civili hanno infatti ricordato che otterranno il risarcimento dei danni, per i fatti che hanno avuto origine a dicembre del 2010.

“Non è affatto giusto definire la vicenda giudiziaria come una lite tra vicini – precisano Anna Acampora e Antonio Battimelli – ignorando o sminuendo tutti i disagi, le sofferenze, materiali e morali, le critiche e anche le spese che per oltre dieci anni abbiamo dovuto affrontare. E’ ancora più avvilente – continuano – pensare poi, come cittadini, che lo Stato Italiano abbia, per oltre 10 anni, impiegato sforzi e risorse di pubblici ministeri, giudici e cancellieri del tribunale di Torre per non aver commesso il fatto, ma è la semplice constatazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’avvenuto decorso di un ampio lasso di tempo dalla commissione del reato, tanto da non rendere più utile, nella prospettiva dello Stato, perseguire penalmente l’imputato.

L’assoluzione per prescrizione è, quindi, una sconfitta per lo Stato che dopo anni di attività e spreco di risorse, non rende giustizia alle persone offese e nemmeno all’imputato, il suo carico il dubbio della completa innocenza”. Infine il risarcimento danni. “Con una importante precisazione però che, essendo stato assolto per prescrizione in grado di appello, il tecnico comunale resta obbligato a provvedere al risarcimento dei danni alle persone offese, poiché era stato comunque dichiarato colpevole in primo grado. Lasciamo a ciascuno la libertà di valutare la sostanza della vicenda e non solo la forma”