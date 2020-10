Adesso si accorgono che Giacomelli è scarso!

La prima pagina del Corriere dello Sport mette in risalto gli orrori di un arbitro tanto scarso quando presuntuoso. Il ” signor arbitro ” Giacomino Casanova, Giacomelli ha dimostrato un’altra volta di essere scarso. La sua scarsezza non è motivata dagli errori. ” errare è umano ma perseverare è da Giacomelli” ma è causata dalla sua presunzione di non affidarsi ai mezzi tecnologici in atto, come il VAR. Ieri due orrori hanno resa piena di goal una partita normale. La situazione bella è che adesso gli arbitri VAR hanno capito chi hanno di fronte come arbitro di campo e non lo riprendano neanche quando sbaglia tanto lui al VAR, non al Bar, non va. Peccato, ed è veramente un peccato che i mass media l’hanno capito solo ora. Questo arbitro un anno fa si rese mal protagonista di uno dei torti arbitrali più grandi. Infatti in una sera di ottobre mise fine al campionato del Napoli e mise una pietra sopra sull’esperienza di Ancelotti a Napoli. Alla fine della sfida contro l’Atalanta negò un rigore solare per fallo di Rugby di Kjaer su LLoriente. Non assegnò il rigore e diede una pseudo regola del vantaggio che portò al goal di Ilicic. Sbagliò anche l’arbitro al VAR a non richiamarlo a vedere le immagini. Mise la ciliegina su una torta acida espellendo un signore come Ancelotti. Ora il Corriere dello Sport lo prende in giro . Lo si doveva farlo prima non adesso.