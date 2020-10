Addio ad Enzo Mari, il maestro del design internazionale

Formatosi all’Accademia di Brera, era nato a Cerano, in provincia di Novara, il 27 aprile 1932, ma ha sempre vissuto a Milano (dove è stato a lungo docente al Politecnico). Un legame profondo, quello di Mari con Milano, testimoniato dal presidente della Triennale Stefano Boeri nel suo messaggio di commiato pubblicato su Facebook: «Ciao Enzo. Te ne vai da Gigante». Proprio a Milano Mari aveva tra l’altro scelto di donare tutto il suo archivio: disegni tecnici, modellini, prototipi, lucidi, disegni, prove di stampa, manifesti, opere d’arte, fotografie, libri e cataloghi (dal 1952 al 2015) destinati a essere riordinati, conservati e Messi a disposizione del pubblico al Casva, il Centro di Alti Studi sulle Arti Visive.

Celebre per il suo carattere duro (per non dire difficile), Mari fin dagli anni Cinquanta ha partecipato ai movimenti di avanguardia, ma ha sempre rifiutato il cliché dell’intellettuale astratto e lontano dal pubblico, puntando invece su una filosofia del design come attività volta a trasformare la società: «Io so solo che appena una cosa deve venire prodotta, essere venduta, è merce». Con il suo rigore, con l’eleganza formale dei suoi oggetti, con il suo impegno politico-sociale Enzo Mari è stato, per il mondo del design, un punto di riferimento imprescindibile, come aveva certificato a suo tempo un altro maestro del design italiano, Alessandro Mendini: «Mari non è un designer, se non ci fossero i suoi oggetti mi importerebbe poco. Mari invece è la coscienza di tutti noi, è la coscienza dei designers, questo importa».

Una coscienza, quella di Mari, che sapeva (e voleva) anche essere scomoda: quando il 9 aprile del 1973 la Galleria Milano si inaugura con una sua personale dal titolo Falce e martello. Tre dei modi con cui un artista può contribuire alla lotta di classe, lo scalpore è grande soprattutto perché quella mostra (appena riproposta dalla stessa galleria milanese fino al 16 gennaio) rappresentava un modo per leggere il cambiamento epocale che aveva riguardato non solo la società, ma anche il tessuto culturale e lo spirito più profondo della città di Milano. Dopo un animato dibattito, la stessa sera dell’inaugurazione viene, tra l’altro proiettato, il film Comitati politici – Testimonianze sulle lotte operaie in Italia nella primavera del ’71, realizzato da Mari con il Gruppo di Lavoro, composto da alcuni studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.