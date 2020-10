ACI Salerno. Il Covid ferma la Coppa della Primavera – Furore Agerola. I numeri sempre più drammatici dell’emergenza sanitaria in Campania e le normative ancor più stringenti in tema di prevenzione e distanziamento sociale, hanno indotto l’Automobile Club Salerno e il Comune di Furore a rinviare al prossimo anno la Coppa della Primavera, la gloriosa gara che va da Furore ad Agerola, già programmato per i prossimi 21 e 22 novembre 2020.

“E’ con grande rammarico – ha dichiarato il Presidente dell’Aci Salerno Vincenzo Demasi – che, insieme al Sindaco di Furore, Giovanni Milo, abbiamo deciso di rinviare al prossimo anno la Coppa della Primavera. L’entusiasmo per l’organizzazione della gara non si ferma e stiamo già provvedendo a programmare l’edizione 2021 della Coppa della Primavera, auspicando un veloce ritorno alla normalità”.