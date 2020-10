A Vico Equense si torna in aula. Convocato il Consiglio comunale per martedì 27 ottobre

Vico Equense. Convocato il Consiglio comunale

Si torna in aula. Il Presidente, Massimo Trignano, ha convocato per martedì 27 ottobre 2020, una seduta di Consiglio comunale. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 16.00. Dieci gli argomenti in discussione:

Approvazione verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni. Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione della proposta della delibera di Giunta n. 83 del 27 agosto 2020 ad oggetto aliquote IMU per l’anno 2020. Conferma della delibera di Giunta n. 80 del 20 agosto 2020 ad oggetto “Conferma Tariffe Tari Anno 2019 per la Tari anno 2020 ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, nelle more dell’adozione del PEF 2020 con le modalità stabilite dall’Arera”. Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2020. Approvazione aggiornamento Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, triennio 2020-2021. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 e allegati d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. Riconoscimento di legittimità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. e), del debito fuori bilancio derivante dai lavori di somma urgenza di abbattimento alberature distrutte degli incendi dell’estate 2017, costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità, presenti sul versante meridionale del Monte Faito eseguiti, ex ordinanza sindacale n. 286/2019, in danno di Regione Campani a Città Metropolitana di Napoli, comproprietari delle aree oggetto di intervento. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del d.lgs, n. 267/2000.

La seduta si svolgerà presso la nuova Casa Comunale di Via Luigi De Feo.