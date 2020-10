A Positano sei contagiati. Il sindaco: “Non allarmismi. Responsabilità e attenzione, amministrazione vicina ai cittadini”.

Questo pomeriggio di lunedì 26 ottobre 2020, Positanonews ha ascoltato le parole del sindaco di Positano Giuseppe Guida, che ha fatto un punto della situazione dei contagi nella perla della Costiera Amalfitana:

“A differenza del primo lockdown, dobbiamo purtroppo prendere atto che se nella prima volta il contagio ha solo lambito i confini del nostro paese, abbiamo anche contagiati anche qui a Positano. Per la precisione, oggi abbiamo sei contagiati accertati e comunicati dall’Asl. Di cui, tre abbiamo già provveduto alla ricostruzione dei contatti e sono anche stati fatti i tamponi, per cui siamo dell’esito, fatti con la modalità del drive in. Sono circa 24 tamponi. Siamo in attesa e speriamo di ricevere gli esiti entro questa sera. Per gli altri tre siamo in una fase di ricostruzione dei contatti diretti, dei contatti stretti, per cui siamo costantemente in contatto con l’Asl, che chiaramente sta attraversando un momento di difficoltà, perché il problema riguarda l’intera costiera, da Vietri a Positano. Ringrazio veramente il lavoro che sta facendo il dottor Colavolpe ad Amalfi, per la presenza continua e la ricostruzione. Per cui, per questi tre siamo in attesa della ricostruzione per poter poi dopo richiedere l’effettuazione dei tamponi, che faremo con la stessa modalità il prima possibile”.

“Di questi sei contagiati abbiamo quattro asintomatici, uno con lievi sintomi e una signora che invece è stata ricoverata in ospedale per monitorare la sua condizione, anche perché era affetta da altre patologie pregresse ma, mi dicono, poiché sono in costante contatto con la famiglia, che comunque è in buone condizioni, sta bene, per cui le auguriamo una pronta guarigione ed un ritorno il prima possibile qui a Positano. È chiaro che è un momento complesso quello che stiamo vivendo, un momento difficile, per cui sicuramente l’appello in questo momento è all’unità, a stare vicini: la parola d’ordine deve essere solidarietà. L’essere comunità deve venire forte fuori in questo momento, il senso grande di comunità che noi positanesi abbiamo. Per cui veramente la raccomandazione è quella non di non uscire, ma di evitare di uscire in condizioni non di necessità, di evitare contatti inutili e, laddove è necessario uscire, utilizzare tutte le precauzioni del caso che conosciamo ormai tutti, che sono la mascherina e, soprattutto, rispettare le regole del distanziamento sociale. Queste sono piccole regole che però possono sicuramente aiutarci a superare tutti insieme questo momento. Per cui non allarmismi, responsabilità e attenzione. Noi siamo qui, l’amministrazione è vicina a tutti i cittadini di Positano, per cui per qualsiasi necessità non esitate a contattarci e noi saremo a disposizione”.