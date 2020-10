Nautica: al via ‘Salerno Boat Show’,diffondere cultura mare

NAPOLI, 09 OTT – Al via, domani, 10 ottobre,. alle 11, la quarta edizione di “Salerno Boat Show” all’interno del porto turistico Marina d’Arechi (fino al 18 ottobre); centoventi le imbarcazioni e settanta gli stand, due i week end dedicati alla nautica durante i quali sarà possibile entrare in contatto oltre che con i maggiori cantieri di produzione, con aziende specializzate nell’offerta di servizi, arredi ed accessori di interesse per i diportisti. Ma, soprattutto, fanno sapere gli organizzatori, “saranno giornate con al centro un solo obiettivo: diffondere la cultura del mare, i valori comportamentali ispirati alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche, la promozione della nostra costa tirrenica; particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione in considerazione del contesto sanitario che si è venuto a determinare”.

“Quanto abbiamo vissuto nei mesi passati e ancora oggi ci troviamo ad affrontare – spiega il presidente di Marina d’Arechi spa Agostino Gallozzi – rimarrà fortemente impresso nella nostra memoria, non soltanto per il carico di ansietà, ma anche per le gravi conseguenze sull’economia italiana. Nel mentre siamo tutti fortemente impegnati ad attuare ogni misura finalizzata a prevenire e contenere nuovi contagi, dobbiamo allo stesso avere consapevolezza della necessità di rilanciare le attività d’impresa del nostro Paese, recuperando con urgenza le posizioni perdute, al fine di contribuire alla ripresa occupazionale e, quindi, alla tenuta sociale”.

La manifestazione si svolgerà esclusivamente negli spazi all’aperto delle banchine del Marina d’Arechi, lungo una passeggiata che costeggia il mare, con un percorso di oltre 1.500 metri