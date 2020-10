EDIT NAPOLI 2020. FIERA DEL DESIGN INNOVATIVO

EDIT Napoli è una fiera del design innovativo nata per sostenere, promuovere e celebrare una nuova generazione di designer.

Si concentra sull’ascesa del designer-maker che è in prima linea in un movimento che sta sfidando la tradizionale catena di produzione e distribuzione.

Torna anche nel 2020 EDIT Napoli, la rassegna dedicata al design d’autore.EDIT Napoli conferma la seconda edizione, che si tiene a Napoli dal 16 al 18 ottobre, nel Complesso di San Domenico Maggiore. Anche nel 2020, EDIT Napoli ospita aziende e designer, mantenendo così la sua vocazione, curatoriale e commerciale al tempo stesso. EDIT Napoli ha sostenuto con forza l’edizione in presenza; tuttavia, non manca una versione digitale, che consentirà di vivere la fiera anche in remoto, per tutti coloro che non potranno essere a Napoli.

EDIT Napoli seleziona un gruppo specifico di produttori, artigiani e produttori illuminati internazionali e indipendenti, emergendo come forza autonoma nel design contemporaneo.Abbiamo lavorato intensamente per posticipare la fiera da giugno a ottobre e far sì che si svolga la seconda edizione di EDIT Napoli.

Siamo stati fortemente attratti a farlo per gli espositori che ci sono stati accanto, e per tutto il mondo del design che ci segue e ci sostiene con curiosità e attenzione. Crediamo che in questo momento storico, il design editoriale e autoriale assumerà una centralità molto maggiore nelle nostre vite.

Maker, designer, buyer, retailer devono essere sempre più uniti e lavorare insieme per supportare la ricerca, la creatività e la produzione di alta qualità.Napoli ha una ricca storia di artigianato di talento e industria manifatturiera locale, una prestigiosa scena artistica contemporanea e una vivace comunità di collezionisti e istituzioni culturali progressiste.

Una capitale del Mediterraneo nel circuito internazionale della cultura. Questa terra di visionari indisciplinati, che navigano nella vita con passione e individualità, attrae un pubblico internazionale alla ricerca di quel qualcos’altro. Situato nel cuore del centro storico, il monumento custodisce con orgoglio otto secoli di storia, arte, cultura e religione. Il monastero e la chiesa dei Domenicani hanno conservato la memoria di personaggi come San Tommaso d’Aquino e Giordano Bruno che vi vissero e le tracce di una moltitudine di artisti noti.Siamo entusiasti di chiamarlo la nostra casa e il nostro campione di design indipendente. Per l’edizione 2020, EDIT Napoli amplia ulteriormente il proprio spettro d’azione rafforzando il percorso già intrapreso durante la prima edizione.

Gli eventi recenti ci hanno costretto a studiare e ottimizzare una sinergia sempre più forte tra fisico e virtuale. Crediamo ancora fortemente che i migliori rapporti siano faccia a faccia, ma se non sei riuscito a vivere questa esperienza con noi a Napoli, abbiamo trovato un modo per conoscerti. Ovunque tu sia.EDIT Napoli scout designer, produttori, artigiani e produttori con pratiche radicate nel fare. Un occhio è globale, l’altro è locale. Non esponiamo vintage, design storico, gallerie o prototipi. Siamo gentili ma selettivi. Ci piace diverso. Nonostante il numero di fiere internazionali, nessuna si concentra su un gruppo di produttori così selettivo. Che tu sia un acquirente al dettaglio, un designer di interni, un architetto o un appassionato di design, offriamo preziose opportunità di business. Crediamo che il miglior networking non stia accadendo sulle piattaforme dei social media ma faccia a faccia. Abbiamo avuto una lunga storia d’amore con il Napoli e lo adorerai anche tu. Ci vediamo a Napoli!