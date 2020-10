Vico Equense. Social World Film Festival 2020

Il Social World Film Festival, giunto alla sua decima edizione nel 2020, è la mostra internazionale del cinema sociale; secondo l’attrice Claudia Cardinale semplicemente «il festival più emozionante al mondo».

Nasce nel 2011 dall’idea del pluripremiato regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo insieme al Comune di Vico Equense di creare non una semplice ed ennesima rassegna cinematografica ma un momento di aggregazione culturale e sociale per giovani unico nel suo genere, un’esperienza di cooperazione e integrazione, un format cinematografico di denuncia e riflessione: il cinema sociale inteso come mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo e promozione. Il Social World Film Festival è il festival più giovane del mondo nella regione più giovane d’Italia, la Campania. Un esclusivo team di professionisti coordina attività dedicate ai giovani che si traducono in opportunità, chance formative e professionali: giurie, workshop, masterclass, incontri, dibattiti, contest. Il Festival, inteso come concorso e vetrina di titoli provenienti da ogni parte del mondo, si sviluppa in una fase iniziale che si tiene annualmente nella città di Vico Equense, incantevole cornice paesaggistica, storica e culturale che apre alla Costiera Sorrentina, per poi proseguire durante tutto l’anno in svariati eventi nazionali ed internazionali che promuovono il cinema giovane e l’immagine della Regione Campania nel mondo.