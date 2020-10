16 Ottobre 2020 LE PAROLE DELL’AMORE CON FABIO VOLO A POSITANO SOLE MARE CULTURA

Venerdi 16 ottobre 2020 a Positano, nell’ambito della manifestazione SOLE MARE CULTURA , Fabio Volo.

Una gran voglia di vivere è l’ultimo libro di Fabio Volo. I lettori di Volo, che sono migliaia e migliaia, hanno sempre letto i suoi libri riconoscendo nelle parole e nelle storie una parte di se stessi. Ed è stato così fin dal romanzo d’esordio, Esco a fare due passi (2001), primo di una serie di straordinari record di vendite. A Volo bisogna dunque riconoscere il merito di esser riuscito a portare in libreria un numero gigantesco di nuovi lettori e di persone che di solito ai libri preferivano altre forme di intrattenimento. Così, oggi Fabio Volo è di certo uno degli scrittori di maggior successo in Italia, forse quello di maggior successo in assoluto.

Dopo un esordio quasi casuale come cantante, il decollo di Fabio è arrivato con la popolarità dei suoi programmi alla radio e quindi con i libri, i film e la televisione. Da allora Fabio Bonetti in arte Fabio Volo non si è mai fermato. Oggi è attore richiestissimo, showman della tv, conduttore radiofonico e soprattutto scrittore puntualmente in vetta alle classifiche dei libri. Istrionico, creativo, ma sempre scanzonato, semplice e alla mano com’era all’inizio della sua più che brillante carriera.

Una gran voglia di vivere, il nuovo romanzo di Fabio Volo