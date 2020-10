10102020. 10 ottobre 2020. La data che non tornerà più

Una magica coincidenza, un gioco, uno stimolo alla riflessione : 10102020. 10 ottobre 2020. Dieci Dieci venti Venti.

Imperversa sul web questo fantastico gioco di numeri, per la gioia dei venditori di oroscopi e di imbonitori televisivi. Nessuna riflessione sul tempo che scorre come granellini di sabbia in una clessidra, nessun invito a meditare sul tempo che passa e le cose cambiano. Nelle culture orientali queste date particolari sono portatitici di buoni auspici e favoriscono le unioni matrimoniali.