Zangrillo “Basta con isteria collettiva sul Covid, evitiamo morte sociale. Mi preoccupano malati trascurati da mesi per altro”. Un ragionamento che fila, basta guardarsi intorno e si vede quanti malati di tumore sono stati abbandonati, quante visite e analisi per altre patologie non fatti, e quanti morti e ricoverati gravi ci sono per coronavirus Covid-19 rispetto a prima. Sta diventando davvero aberrante il panico che si diffonde, anche su Berlusconi Zangrillo ha tranquillizzato sulle sue condizioni amplificate e alterate dai media, che ci sia il panico si vede anche qui in Costa di Amalfi, ma sopratutto Sorrento dove troviamo leggende metropolitane di Covid a gogò e contagi in ogni angolo. A pagarne sono le fasce deboli, gli anziani, sempre più soli e chiusi in casa, chi è già fragile psicologicamente, i malati in generale di altre patologie, le persone che lavorano, e i giovani ai quali viene negata la vita sociale e relazionale e addirittura ancora la scuola.

Alberto Zangrillo primario del San Raffaele di Milano, ribadisce la sua convinzione che la situazione si sia normalizzata negli ospedali e mette in guardia, dal suo punto di vista, contro gli eccessi: «Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale». Oggi, spiega, «la mia più grande preoccupazione in campo sanitario è riprendere a curare quei malati che, per colpa di Sars-CoV-2, trascuriamo da mesi». Per quanto riguarda la comunicazione quotidiana dei decessi da Covid per Zangrillo si tratta di «un modo di comunicare scorretto che non rispecchia la realtà», dice il primario facendo un esempio. «Il nonno di Pierino è coinvolto in un grave incidente stradale sulla tangenziale di Milano. Viene portato in emergenza in pronto soccorso, laddove oltre alle manovre di rianimazione, viene sottoposto, come tutti i pazienti, che entrano in un ospedale italiano, al tampone orofaringeo. Purtroppo, nonostante le cure, il nonno di Pierino, nel frattempo risultato Covid positivo, dopo due giorni viene a mancare in conseguenza del grave trauma subito. La causa di morte del nonno è chiara a tutti ma purtroppo verrà addebitata al virus».