Zaira sogna una cura grazie a Cava de’ Tirreni: raccolti 4mila euro

Attualmente, Zaira è seguita dal team medico del dottor Alexander Kirienko , specializzato in ortopedia pediatrica e della malformazione degli arti inferiori, presso la clinica Humanitas di Milano. «Questa patologia – racconta ancora Salvatore Avella – fino ad oggi è stata trattata con l’ausilio di tutori, sia per il giorno che per la notte e con l’utilizzo di scarpe ortopediche modificate con rialzo interno ed esterno. Di conseguenza, sono state necessari continue sedute di fisioterapia per la correzione del valgo e per l’allungamento dei tessuti molli della fascia esterna della gamba».

Il problema a quanto pare non è relativo solo alla limitazione nella capacità di deambulare e nelle difficoltà di equilibrio, quanto piuttosto ai risvolti che in futuro la malformazione potrà avere. «Questa condizione – precisa il padre della bambina – se non trattata con i dovuti interventi chirurgici, comporta gravi problemi all’anca e alla schiena. Per questo motivo, dopo aver consultato i migliori ortopedici, ci è stato consigliato un primo intervento di allungamento dell’arto sinistro inferiore. Purtroppo, per questa nuova tecnica non è prevista la copertura da parte dell’assistenza sanitaria nazionale, nonostante l’interessamento costante delle associazioni di categoria in atto».