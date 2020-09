Vito Casola di Posidonia: gli auguri al nuovo sindaco di Positano Peppe Guida. “Più ambiente e destagionalizzazione”

Positano (Costiera Amalfitana). Vito Casola, che da oltre 30 anni con la sua associazione Posidonia si batte per la valorizzazione del patrimonio ambientale, fa gli auguri al neosindaco della città verticale Giuseppe Guida. “Innanzitutto complimenti a tutti le persone che si sono candidate e che si sono messe in gioco per il loro paese, credendoci”, ha evidenziato Casola.

“Auguro a Giuseppe Guida di operare nel segno della continuità ma soprattutto dell’innovazione. Gli auguro di imprimere una svolta in tutto ciò che riguarda l’ambiente e la destagionalizzazione. Io e la mia associazione lo ripetiamo da decenni: dobbiamo dare maggiore attenzione all’ambiente e Guida potrebbe indirizzare l’amministrazione in questo senso: più pulizia e più valore. Riconosco che è un anno molto difficile. Bisogna pensare alle fasce più deboli”. Ambiente e cultura sono i due pilastri di Posidonia.