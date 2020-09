Vinci Casa . Estrazione di ogi

estrazione VinciCasa oggi 9 settembre verifica schedina vinciCasa estrazione oggi mercoledì 9 settembre verifica schedina. Infatti si potrebbe realizzare il sogno di possedere una casa con questo concorso. Ogni giorno tanti giocatori vincono dei premi in denaro discreti, ma l’obiettivo è di far diventare 140 quel numero. Si la 139 esima casa è stata vinta con questo concorso, sabato 13 giugno

Tutti i giorni potreste vincere una casa e anche 200.000 euro.

Vinci una casa al giorno:

una settimana di estrazioni straordinarie che assegnano ogni sera UNA CASA DA 500.000€. Basta giocare a VinciCasa per i concorsi dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020. Puoi farlo già oggi! Partecipare è semplicissimo: ti basterà solo giocare a VinciCasa per i concorsi validi per l’iniziativa, con qualsiasi strumento di gioco e senza spendere un solo euro in più.

Giocando a VinciCasa non solo partecipi alla NORMALE ESTRAZIONE, ma anche a quella STRAORDINARIA che assegna ogni sera UNA CASA DA 500.000€.

Dal 27 GENNAIO al 2 FEBBRAIO, ogni sera alle 20, oltre alla normale combinazione vincente di VinciCasa verrà estratto un codice univoco fra tutte le giocate effettuate sul concorso appena concluso.

Dovrai solo scoprire se il codice estratto è quello che compare sulla tua ricevuta: POTRESTI ESSERE IL FORTUNATO VINCITORE DI UNA CASA DA 500.000€.

Come si vince?

Con VinciCasa, vinci un premio se indovini 5, 4, 3 o 2 numeri della combinazione vincente.

Centrando 5 numeri, vinci un premio da 500.000€, di cui 200.000€ in denaro e la parte restante per l’acquisto di una o più case da scegliere in tutta Italia.

Verifica nella tabella seguente tutte le categorie di vincita e le relative probabilità: con VinciCasa hai 4 probabilità su 9 di vincere almeno un premio.

CATEGORIA DI VINCITA (NUMERI ESATTI) PROBABILITÀ DI VINCITA VINCITE*

5 1 su 658.008 0€

4 1 su 4.760 €

3 1 su 433 €

2 1 su 40 €

La differenza rispetto ad altre lotterie consiste nel fatto che vincendo il premio di prima categoria (del valore di 500.000 euro) soltanto il 40 per cento di esso viene corrisposto in denaro, mentre l’altro 60 per cento dovrà

essere necessariamente investito nell’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Oltre al premio di prima categoria il VinciCasa offre anche altri premi per chi indovina 4, 3 o 2 numeri.

Ecco l’estrazione dei numeri di oggi 9 settembre :

17 – 22 – 29 – 33- 38