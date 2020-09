Vincenzo Masi riveste i colori del Sorrento

Ritorna in Costiera dopo l’esperienza tarantina

Sorrento – Il centrocampista napoletano, Vincenzo Masi, riveste i colori rossoneri del Sorrento.

Ritorna in Costiera dopo l’esperienza tarantina e con i colori della squadra sorrentina ha militato in Eccellenza nella stagione 2017/18, anno della promozione in Serie D e nella stagione 2018/19.

Le sue prime parole dopo aver rimesso piede al campo Italia sono state: “A Sorrento avevo lasciato dei ricordi indelebili. Mi metto a disposizione del mister e della squadra per provare a raggiungere insieme traguardi importanti”.

GiSpa