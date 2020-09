Vince «Nomadland» di Chloé Zhao: un Leone troppo prudente. Favino migliore attore

Si è preferito privilegiare il legame della Mostra con Hollywood, mettendo il road movie della regista cinese sulla rampa di lancio per gli Oscar. La storia di Fern (Frances McDormand), una vedova che lascia una città fantasma del Nevada per una vita nomade a contatto con la Natura, è un tema già esplorato in maniera più estrema nella fiction, per esempio, da Sean Penn in Into the wild (2007). Stesso discorso per la marginalità, rappresentata nel film di Zhao da veri homeless che recitano: lo aveva già fatto Gianfranco Rosi, uscito a mani vuote dal concorso, in Below Sea Level (2008) con un lavoro di otto anni in una piana nel deserto in California a 40 metri sotto il livello del mare.

La presidente della giuria, Cate Blanchett, non ha capito Notturno , risultato di tre anni passati da Rosi sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano per raccontare attraverso la gente comune il Medio Oriente, devastato dai conflitti. L’oro va indirettamente anche a Frances McDormand (tra i produttori della pellicola), ma il ruolo da loser è sicuramente uno dei meno ardui per una grande attrice, già premio Oscar per Fargo (nel 1997) e Tre manifesti a Ebbing (2018).

A pensar male si direbbe che ci si è voluti tenere buoni i Coen (Joel è sposato con Frances), visto che i geniali fratelli americani non disdegnano il Lido per le loro anteprime. Si soffre a saper trascurati Miss Marx di Susanna Nichiarelli, lettura rock e femminista della figlia dell’autore del Capitale, per cui si sperava l’oro; o Quo vadis, Aida? di Jasmila Žbanić sulla strage di Srebrenica, 25 anni dopo, dove recitava una potentissima Jasna Đuričić, cui tributare la coppa Volpi, che invece è stata assegnata a Vanessa Kirby per Pieces of a woman di Kornél Mundruczó. Mundruczó nel raccontare la morte di suo figlio subito dopo il parto si è esercitato in un’opera molto più addomesticata di quelle cui ci ha abituato in passato (la banda dei cani randagi in White God – Sinfonia per Hagen nel 2014 o i profughi ultraterreni di Una luna chiamata Europa 2017), ma l’autobiografismo è difficile, come girare in un Paese (l’America) con una lingua diversa dalla propria.

Kirby e Shia LaBeouf incappano in alcune trovate facili del binomio “coppia che scoppia” per un dolore insopportabile, ma la lunga scena iniziale del travaglio tocca corde primitive. Kirby è certamente più credibile qui che nell’interpretazione della cowgirl in The world to come di Mona Fastvold, un Brokeback Mountain al femminile annacquato, dove è una montanara analfabeta dell’Ottocento, che dimostra una sensualità disinibita e immediata alla vicina di casa.