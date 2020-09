Vietri sul Mare, vandali no stop nel centro storico: distrutte le anfore

Si attende l’apposizione di una panchina, in pietra lavica vesuviana, divelta da un’auto che entrò nel vicolo senza autorizzazione. Il conducente pur essendo stato individuato dai vigili urbani, ancora non ha provveduto al ripristino della panchina. Non ha risarcito i danni. I cittadini vietresi sono stufi della vandalizzazione del paese anche perché molte opere sono state donate al Comune per abbellire i vicoli. Il servizio di controllo del territorio affidato alle telecamere potrebbe portare a una svolta.