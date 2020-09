Vietri sul Mare, TARI 2020: riduzione tariffaria del 100%, ecco come richiederla

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, in seguito all’emergenza Covid 19, ha confermato l’impianto tariffario della Tari come nel 2019, introducendo eccezionalmente la riduzione tariffaria del 100% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche proporzionate al periodo di sospensione/chiusura dell’attività. La riduzione in questione è fruibile previa presentazione di idonea dichiarazione entro il termine del 15 dicembre 2020 ed a condizione che il contribuente sia in regola con le prime 3 rate scadenti entro il 15 dicembre 2020.

L’amministrazione comunale, in via eccezionale, ha fissato per l’anno 2020 il pagamento in 4 rate aventi le seguenti scadenze: 15 settembre 2020; 31 ottobre 2020; 15 dicembre 2020; 31 gennaio 2021.

In alternativa il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 15 novembre 2020. Il pagamento, sia rateale che in unica soluzione, dovrà essere assolto esclusivamente utilizzando gli allegati modelli F24 precompilati presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale.

L’amministrazione, inoltre, rende noto che, qualora l’avviso fosse pervenuto oltre i termini di scadenza, il pagamento della prima rata potrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi nei giorni ed orari di ricevimento di seguito indicati, agli operatori del Servizio Tributi nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE 12:00 ED IL MARTEDI’ DALLE ORE 16:00 ALLE 18:00.