Vietri sul Mare protagonista di un articolo sul supplemento “Wiener Journal” del quotidiano austriaco Wiener Zeitung

Un ampio servizio redazionale è stato dedicato alla città di Vietri sul Mare, redatto a firma della giornalista austriaca Silvia Matras. A renderlo noto è il sindaco Giovanni De Simone sul suo profilo Facebook. L’articolo è stato pubblicato sul supplemento “Wiener Journal” del quotidiano austriaco Wiener Zeitung (edizione 31/07/2020 , tiratura: 30.000 copie, www.wienerzeitung.at) ed è consultabile anche sul web all’indirizzo che riportiamo qui di seguito https://www.wienerzeitung.at/…/2070042-Jungesel-statt…

L’articolo su Vietri sul Mare – sottolinea il primo cittadino – come tante altre operazioni che stiamo mettendo in atto con le sedi ENIT di tutto il mondo, scaturisce dalla collaborazione intrapresa con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo durante l’evento ENIT MEETS THE AMALFI COAST 2020.