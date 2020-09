Vietri sul Mare. Incontro tra Meloni, Tajani e Salvini con il candidato alla Regione Stefano Caldoro. Antonio Tajani, Giorgia Meloni Matteo Salvini hanno oggi, venerdì 11 settembre 2020, chiuso insieme la campagna di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, in vista delle elezioni previste in data 20 e 21 settembre.

L’iniziativa, cominciata alle ore 14:15 nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, li ha visti rilasciare dichiarazioni davanti ad alcuni giornalisti.

“Il centrodestra può offrire in primis unità, cosa che la sinistra non offre. Proponiamo serietà e fatti concreti: rappresentiamo un’alternativa seria ad un sistema clientelare che da troppo tempo mortifica la Campania. Delle scelte sbagliate al Governo e alla Regione pagano il prezzo i cittadini”, ha detto Tajani, il cui padre è proprio di Vietri sul Mare. “Scuola e Sanità saranno al centro del nostro agire”, ha concluso.

“C’è voglia di cambiamento, soprattutto in Campania. Non promettiamo miracoli però Stefano Caldoro quando ha governato l’ha fatto in maniera efficace, parlando poco e facendo tanto”, ha concluso Salvini.