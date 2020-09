Vietri sul mare, il sindaco De Simone: “Due nuovi positivi e un guarito”

Costiera Amalfitana. Due nuovi positivi al coronavirus a Vietri sul Mare. A darne la comunicazione è il sindaco Giovanni De Simone. “Purtroppo abbiamo altri due nostri concittadini risultati positivi al Covid 19, fortunatamente già erano in quarantena da oltre 15 giorni. Tutti gli altri tamponi effettuati risultano negativi. Speriamo in una veloce guarigione, cosa avvenuta per un altro nostro concittadino che è guarito“.

Con questo nuovo caso, i positivi al coronavirus in Costa d’Amalfi salgono a dieci: due a Ravello, quattro a Vietri sul Mare, uno a Maiori e tre a Positano.